Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США

Соглашение подразумевало, что Тегеран не сможет получить ядерную бомбу.

Иран изначально не планировал заключать ядерную сделку с США. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.

«Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу», — сказал он.

Новость дополняется.

