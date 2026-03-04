Теперь наш канал доступен в MAX
Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США

Светлана Стофорандова 46 0
Заключат ли Иран и США ядерную сделку
Срочная
новость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Тема:
Война в Иране
Тема:
Война Израиля и Ирана

Соглашение подразумевало, что Тегеран не сможет получить ядерную бомбу.

Иран изначально не планировал заключать ядерную сделку с США. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.

«Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу», — сказал он.

Новость дополняется.

