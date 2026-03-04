Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Соглашение подразумевало, что Тегеран не сможет получить ядерную бомбу.
Иран изначально не планировал заключать ядерную сделку с США. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.
«Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу», — сказал он.
Новость дополняется.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
