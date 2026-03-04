Генерал Кейн: США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток

Большая часть наших возможностей по разведке, наблюдению и рекогносцировке США сосредоточена на поиске и уничтожении пусковых установок баллистических ракет Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США в течение 24–48 часов продолжит наносить удары по инфраструктуре и военно-морским силам Ирана. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Ирана.

Новость дополняется.

