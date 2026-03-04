Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

Глава ведомства заявил, что США никогда не нападают на гражданские объекты.

Пентагон проводит расследование об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Об этом заявил министр войны США Пиг Хегсет.

Он отметил, что в настоящее время информация об инциденте изучается. При этом он подчеркнул, что американская сторона не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — сказал он в ходе брифинга в ответ на вопрос о том, что Вашингтону известно об инциденте.

США совместно с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и погибших среди мирного населения.

В тот же день под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе», расположенная на юге страны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере 171 девочки. В Тегеране возложили ответственность за произошедшее на США и Израиль.

После начала операции Иран объявил о проведении ответных атак, которые, по заявлениям иранской стороны, направлены против территории Израиля и американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Брифинг США о военной операции против Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном провели пресс-брифинг, посвященный действиям американских военных в Иране.

Днем ранее оба высокопоставленных военных участвовали в закрытых слушаниях в конгрессе США. Там они отвечали на вопросы парламентариев, которые касались причин начала военной кампании и текущего развития ситуации на поле боя.

После встречи представители Демократической партии заявили журналистам, что, по их мнению, ряд принципиальных вопросов так и не получил ясных разъяснений. Они отметили, что на слушаниях не прозвучало четкого объяснения причин начала операции, а также не были обозначены предполагаемые сроки ее проведения. Кроме того, демократы утверждают, что законодателям не представили доказательств того, что со стороны Ирана существовала непосредственная угроза.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

В Тегеране заявили о проведении ответных действий. По данным иранской стороны, удары наносятся по территории Израиля, а также по американским военным объектам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что независимая миссия ООН по установлению фактов признала военные удары США и Израиля по Ирану не соответствующими уставу организации. Соответствующий вывод содержится в официальном документе ООН.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

