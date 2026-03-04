Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО

Фото: www.globallookpress.com/ Daniel Naupold

Министр войны США напомнил о принципе коллективной обороны альянса в связи с операцией против Ирана.

Бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге.

В своей речи Хегсет уточнил, что в связи с операцией против Ирана у Североатлантического альянса пока нет планов задействовать пятую статью устава организации.

«Планов задействовать принцип коллективной обороны НАТО в связи с операцией против Ирана нет», — заверил министр войны.

Речь идет о падении ракеты на территории Турции 4 марта. Баллистическая ракета, предположительно из Ирана, была уничтожена в небе над Турцией — это первый случай с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Жертв удалось избежать.

Пятая статья НАТО закрепляет принцип коллективной защиты, когда военная агрессия в отношении любого из участников блока трактуется как атака против всего альянса. Другими словами, при нападении, например, на Турцию, остальные члены блока обязаны воспринимать произошедшее как угрозу своей безопасности. Меры поддержки могут быть разными — от дипломатических и экономических до технического содействия или прямого военного вмешательства.

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении США самостоятельно определять условия ведения войны с Ираном на всех этапах. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, подчеркнув, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

