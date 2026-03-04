«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Ранее американский лидер подчеркивал, что что попытки лишить его жизни предпринимали неоднократно.

Власти Ирана пытались убить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции об операции в Иране.

«Нам давно известно, что Иран намеревался убить президента Трампа и/или других американских чиновников», — сказал Хегсет.

Министр подчеркнул, что устранение ответственных за покушение лиц не было целью США. На начальном этапе действия американских военных были сосредоточены на уничтожении ракет и пусковых установок, которые рассматривались как главная угроза.

Однако Хегсет признал, что он сам и ряд других военных руководителей добились включения лиц, причастных к покушениям на Трампа, в список возможных целей.

«И в итоге у нас появилась возможность сделать это (устранить их. — Прим. ред.) с воздуха», — добавил министр.

Брифинг США о ходе операции против Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном провели пресс-брифинг, посвященный военной кампании против Ирана.

За день до этого оба руководителя участвовали в закрытых слушаниях в конгрессе США. Там они отвечали на вопросы парламентариев о причинах начала операции и текущем развитии боевых действий.

После заседания представители Демократической партии рассказали журналистам, что, по их мнению, ряд ключевых вопросов остался без ясных ответов. Они заявили, что на слушаниях не прозвучало четкого объяснения причин начала операции, а также не были обозначены возможные сроки ее проведения. Кроме того, по словам демократов, законодателям не представили доказательств того, что со стороны Ирана существовала непосредственная угроза.

Новая волна эскалации на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США вместе с Израилем приступили к нанесению ударов по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Иран заявил о начале ответных действий. По информации Тегерана, удары наносятся по территории Израиля, а также по американским военным объектам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении США самостоятельно определять условия ведения войны с Ираном на всех этапах. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, подчеркнув, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия.

