США и Израиль намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана
Лилия Килячкова 40 0
Фото: Reuters/US Navy
Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсет.
США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хэгсет.
Новость дополняется.
