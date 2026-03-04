Теперь наш канал доступен в MAX
США и Израиль намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана

Хегсет: США намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана

Фото: Reuters/US Navy

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсет.

США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хэгсет.

Новость дополняется.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

