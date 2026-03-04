Министр войны США пообещал «новые волны» развития ирано-израильского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Petty Officer 3rd Class Michael

Произошедшие в исламской республике события глава Пентагона назвал «началом».

Министр война США Пиг Хегсет заявил, что грядут «новые волны» развития ирано-израильского конфликта. Он отметил, что произошедшие события — только начало.

«Грядут новые волны. Мы только начинаем!» — сказал глава Пентагона, выступая на пресс-конференции.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят брифинг для журналистов, посвященный военной операции против Ирана.

Днем ранее оба высокопоставленных военных участвовали в закрытых слушаниях в конгрессе США. Там они отвечали на вопросы законодателей о причинах начала военной кампании против Ирана и о текущей обстановке на поле боя.

После заседания представители Демократической партии сообщили журналистам, что не получили исчерпывающих ответов на ряд ключевых вопросов. По их словам, во время обсуждения не были подробно разъяснены мотивы начала операции, а также не обозначены возможные сроки ее проведения. Кроме того, как утверждают демократы, участникам слушаний не представили доказательств того, что со стороны Ирана существовала непосредственная угроза.

Обострение в регионе началось 28 февраля, когда США вместе с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и погибших среди мирных жителей.

Иран заявил о начале ответных действий. По информации Тегерана, удары наносятся по территории Израиля, а также по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

