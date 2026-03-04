Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб
Фото: Reuters/US Navy
Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет.
США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.
«США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. <…> Грядут новые волны, мы только начинаем!» — сказал Хегсет в ходе пресс-конференции.
Министр отметил, что Штаты с Израилем получат полный контроль над воздушным пространством Ирана, и случится это уже менее чем за неделю.
Новые американские силы уже прибывают на Ближний Восток. При этом операция против исламской республики продолжится «столько времени, сколько нужно».
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране заявили о гибели более тысячи граждан в результате ракетных ударов США и Израиля. По данным иранского агентства Tasnim, число погибших на данный момент составляет 1045 человек, в число которых входят как политические деятели, так и мирное население. До этого руководство исламской республики подтверждало гибель 787 граждан.
