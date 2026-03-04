Министр войны США заявил о скором конце Ирана

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Глава Пентагона подчеркнул, что власти исламской республики понимают это.

Министр войны США Пиг Хегсет, комментируя конфликт Ирана и Израиля заявил, что властям исламской республики конец. Более того — они прекрасно знают об этом.

«Им конец, и они это знают», — сказал глава Пентагона в ходе пресс-конференции.

Пресс-конференция об операции в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн начали брифинг для прессы, посвященный ситуации вокруг Ирана.

Накануне оба чиновника принимали участие в закрытом заседании конгресса, где отвечали на вопросы американских законодателей о причинах начала военной операции против Ирана и текущем ходе боевых действий.

Позднее представители Демократической партии рассказали журналистам, что не получили разъяснений по ключевым вопросам. По их словам, в ходе слушаний не прозвучали убедительные объяснения причин операции, а также не были названы ее предполагаемые сроки. Кроме того, как утверждают демократы, участникам встречи не представили доказательств существования непосредственной угрозы со стороны Ирана.

Военная эскалация в регионе началась 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Тегеран, в свою очередь, заявил о проведении ответных атак. Удары, по данным иранской стороны, наносятся по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

