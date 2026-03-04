Минобороны Турции сообщило об уничтожении ракеты из Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cpl. Brendan Mullin;агентство IHA; 5-tv.ru

Турция будет реагировать на любое враждебное действие в отношении страны, подчеркнули в ведомстве.

Баллистическую ракету, запущенную из Ирана, уничтожили в небе над Турцией. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

«Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что боеприпас упал в районе Дертиол в провинции Хатай. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что Турция будет реагировать на любое враждебное действие в отношении страны.

Ранее сообщалось о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала ближневосточный кризис беспрецедентной трагедией. Дипломат подчеркнула, что происходящее сейчас характеризуется исключительным драматизмом и беспрецедентным уровнем эскалации. Захарова отметила, что аналогичные оценки давались ситуации и ранее, в частности, на начальных этапах обострения в секторе Газа. Однако текущая динамика заставляет использовать еще более жесткие определения.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

