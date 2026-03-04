В МАГАТЭ высказались о возможных повреждениях ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ не зафиксировали повреждений на ядерных объектах в Иране

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

В распоряжение агенства попали спутниковые снимки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало в Иране ущерба объектам, содержащим ядерные материалы. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Такие выводы агентство сделало на основе анализов последних спутниковых снимков, поступивших в их распоряжение.

«На основании анализа последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ не обнаружило повреждений объектов, содержащих ядерные материалы в Иране», — сказано в публикации.

Это значит, что пока риска радиоактивного выброса нет. При этом уточняется, что вблизи ядерного объекта в Исфахане зафиксировали повреждения двух зданий. Что касается объекта в Натанзе, то после предыдущих повреждений на входах новых разрушений не выявили. На атомной электростанции «Бушер» также нет повреждений.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Ответ исламской республики не заставил долго ждать. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Удары наносятся по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Иордании.

Мировое сообщество отреагировало резко: Россия и Китай осудили агрессию на экстренном заседании Совбеза ООН. Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие, пообещав в противном случае «неминуемую смерть».

США регулярно обвиняют Иран в разработке атомной бомбы. Тегеран эти утверждения последовательно отрицает. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC заявил, что страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия и вела переговоры с Вашингтоном исключительно из добрых побуждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что инспекторы МАГАТЭ не нашли у Ирана ядерного оружия. Прежде со стороны Израиля звучало заявление об ударе по «засекреченному ядерному объекту» близ Тегерана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

