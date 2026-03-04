Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА

Фото, видео: Reuters/Amr Alfiky; x.com; 5-tv.ru

Кадры с густым дымом над районом ЧП распространяются в соцсетях.

В результате попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе консульства США в Дубае вспыхнул пожар. Об этом сообщают представители медиаофиса властей эмирата. Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать, обошлось без смертей и ранений.

«Соответствующим органам в Дубае удалось потушить пожар ограниченного масштаба в районе консульства США в Дубае, возникший после попадания БПЛА, в результате пожара никто не пострадал», — сказано в заявлении.

В социальных сетях распространяются кадры момента прилета беспилотника. На видео, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана IRIB показана мощная вспышка, после которой над зданием консульства поднялся густой столб дыма, подсвеченный всполохами огня.

Минувшей ночью Иран также нанес удар по посольству США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. После атаки двумя беспилотниками там начался пожар. Американская дипмиссия выпустила экстренное предупреждение и призвала своих граждан в Джидде, Эр-Рияде и Дахране найти укрытие. Госдеп США также сообщал об аналогичном ударе по посольству в Кувейте.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. В результате были убиты представители высшего руководства страны, включая аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани.

КСИР начал ответными ударами поразил территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, а также крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе. Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что страна готова вернуться к переговорам с США при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где похоронят аятоллу Али Хаменеи. Правительство исламской республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после его убийства.

