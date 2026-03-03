Королеву красоты из Кирова изуродовали в Казани

Королеве красоты из Кирова изуродовали лицо в клубе в Казани

Фото: ВКонтакте/Надежда Шустова (Пушкарева) /shustovacosm

Неизвестная женщина попыталась украсть у нее телефон, заявила модель.

Победительнице конкурса красоты из Кирова Надежде Шустовой разрезали бокалом лицо в Казани. Об этом рассказала сама пострадавшая в интервью РИА Новости.

По ее словам, она вместе с подругой приехала 27 февраля на концерт в одном из городских клубов. После мероприятия Надежда зашла в туалет, где неизвестная попыталась украсть у нее телефон.

«Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон. Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», — заявила девушка.

Пострадавшую на скорой помощи увезли в больницу, где ей полтора часа зашивали рану, которая оказалась глубокой. Она также добавила, что месяц назад стала победительницей конкурса красоты «Автоледи Кирова».

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. По данным МВД Татарстана, в отношении нападавшей и ее мужа уже составили протоколы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из баров Санкт-Петербурга избили актрису Кристину Кулишенко. По ее словам, причиной конфликта могло стать вызывающее поведение ее знакомого.

