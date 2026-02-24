Актрису сериала «Морские дьяволы» Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге

Фото: Кадр из сериала «Такси под прикрытием», 2022–2023г.

На звезду внезапно напали двое мужчин на улице.

Нападение на актрису Кристину Кулишенко совершили в Санкт-Петербурге вечером 23 февраля. По данным источника 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из пабов в центре города. Артистка получила травмы и обратилась за медицинской помощью, после чего ее отпустили домой.

По предварительной информации, конфликт произошел в заведении на набережной Римского-Корсакова. Сама Кулишенко отметила, что находилась в баре вместе с молодым человеком и знакомым. По ее словам, ближе к вечеру в помещении появились двое мужчин, после чего возникла потасовка.

При этом актриса сообщила, что события развивались стремительно. Сначала ее вывели на улицу, где один из мужчин ударил ее по лицу, рассек губу, а затем нанес удар по голове, от которого она упала. Кулишенко отметила, что успела попросить очевидцев вызвать полицию. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По мнению артистки, причиной конфликта могло стать поведение их знакомого, который, предположительно, был сильно пьян и вел себя вызывающе. При этом точных деталей начала ссоры артистка не запомнила.

У пострадавшей в медицинском учреждении зафиксировали ушибы, гематомы мягких тканей головы и ссадины верхней губы. Актриса думает по поводу обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Кристина Кулишенко известна по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Лихач», а также по проектам «Онегин», «Зять» и «Геля».

