Наличие повреждений на ядерном объекте в Натанзе подтвердили в МАГАТЭ

Фото: Reuters/VANTOR

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комплекс пострадал после ударов США и Израиля по Ирану.

Здания подземного завода по обогащению ядерного топлива в иранском Натанзе получили повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входных помещений иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве подчеркнули, что само предприятие, пострадавшее во время конфликта в июне прошлого года, не затронуто, и радиологических последствий не ожидается.

Атака США и Израиля на Иран

Удар по объекту в Натанзе нанесли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля Израиль и США атаковали Иран, в результате чего погибли верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.

В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание». Тегеран наносит удары не только по Израилю, но и по американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.