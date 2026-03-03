Тревожные звоночки: названы скрытые симптомы депрессии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Изменение режима сна и резкие колебания массы тела могут свидетельствовать о развитии серьезного психического расстройства.

Потеря или набор веса без видимых причин, а также нарушения сна являются первыми признаками депрессивного состояния. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на психиатра Евгения Дикарева.

По словам специалиста, подобные изменения в организме часто становятся «первыми звонками» не только депрессии, но и выгорания, тревожного расстройства или последствий скрытой психологической травмы. Врач подчеркнул, что когда человеческий мозг перегружен из-за постоянного чувства тревоги, он теряет способность полноценно переключаться в режим отдыха. Это неизбежно ведет к физическому истощению организма, на фоне которого может развиться полноценное тревожно-депрессивное расстройство.

Дикарев отдельно обратил внимание на то, что о болезни может сигнализировать не только бессонница, но и постоянная тяга ко сну. Как пояснил эксперт, «если человек спит по 12–14 часов в сутки и встает совершенно разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость».

В таких ситуациях длительный сон выступает не как физиологическая потребность, а как специфическая форма бегства от непереносимой реальности и гнетущего чувства собственной несостоятельности. Психиатр также добавил, что стресс и тоска напрямую корректируют пищевое поведение, вызывая либо резкое похудение, либо неконтролируемый набор лишних килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.