Укусит за бочек? Может ли неправильная поза для сна спровоцировать кошмары

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Определенное положение тела во время ночного отдыха может влиять на ваше самочувствие.

Сон на левом боку не является первопричиной кошмаров. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал врач-невролог Максим Панков.

По его словам, поза может повлиять на самочувствие во время ночного отдыха, но не на сновидения. Мир грез больше зависит от нашей нервной системы и образа жизни.

«Причины появления ночных кошмаров могут быть разными. Среди них стресс, тревожность, хроническое недосыпание, а также депрессия. При этом наличие или отсутствие подобных снов может никак не зависеть от конкретной позы», — уточнил медик.

Он добавил, что лучшая поза для сна — та, в которой человек легко засыпает и на утро чувствует себя отдохнувшим. Однако есть некоторые рекомендации для отдельных группу людей. Например, тем, у кого наблюдаются боли в шее, заложенность носа, или проблемы с плечевым поясом, лучше отдать предпочтение сну на спине. А также тем, кто боится появления новых морщин на лице.Так как во время сна на спине кожа меньше соприкасается с подушкой и сдавливается.

Но если хотите уменьшить храп, ослабить изжогу или облегчить боли в спине, то спать лучше на боку. Беременным женщинам желательно ложиться на правый бок, тогда давление на внутренние органы будет меньше, отметил Панков.

Невролог пояснил, что на качестве сна также сказывается пространство, в котором человек отдыхает. Температура воздуха должна быть прохладной, влажность средней. Кроме того, в комнате должно быть темно и тихо. За два-три часа до сна нужно отказаться от кофеина, алкоголя и гаджетов. Большую роль играют удобство матраса и подушки, а также постоянное время отхода ко сну и подъема.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что люди не помнят свои сны из-за особенностей работы памяти. Также на это влияет то, как человек просыпается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.