Ночевал с мертвым другом: что произошло с пропавшими в горах Урала уфимцами
Среди пропавших в горах Урала уфимцев выжил только один
Фото: Антипин Максим/ТАСС
Пять человек отправились в экстремальный поход, но выжил только один из них.
Пятеро друзей из Уфы отправились в экстремальное путешествие на Северный Урал, но живым домой вернулся лишь один. Трагедия разыгралась на плато Кваркуш в Пермском крае, где группа столкнулась с аномальными морозами и чередой роковых ошибок. Подробности случившегося выяснило KP.RU.
Опытный лидер и новички на снегоходах
Компания из пяти человек — Александр, Абду-Обойдех, Алик, Дмитрий и 67-летний Сергей Яковлев — отправилась в путь 20 февраля. Яковлев был самым опытным путешественником в группе, остальные купили снегоходы только в прошлом году.
На автомобилях они добрались до поселка Золотанка в Красновишерском районе, оставили машины на стоянке и выдвинулись в сторону хребта Кваркуш. Маршрут они не зарегистрировали.
Компания планировала добраться до избы Иванова и вернуться 23–24 февраля, но сигнала от группы не было до 27 февраля. Тогда жена одного из пропавших забила тревогу.
Спасатели нашли живых и мертвых
Поиски осложнялись морозами, которые на плато опускались ниже 30 градусов. Только 1 марта добровольцы из Ханты-Мансийска обнаружили двоих подававших признаки жизни туристов.
Рядом в снегу лежало тело третьего — он умер от переохлаждения. Друзья вытащили его наружу, чтобы не оставаться рядом с мертвецом.
Участник спасательной операции Андрей Корепанов рассказал жуткую подробность.
«Два человека были еще живы, они просили пить. Им дали теплой воды, один попил и тут же умер. А второй, самый старший из них, наоборот, ожил, начал разговаривать», — поделился он.
Выживший Сергей Яковлев сообщил, что еще двое ушли пешком в сторону Дома Иванова, но не смогли дойти из-за сильного ветра. Их тела нашли в 150 метрах от охотничьей избушки у Вогульского камня.
Роковые ошибки и нелепые случайности
Название Кваркуш переводится как «Голый Урал» — на вершинах хребта нет деревьев, только кустарники и травы. Именно там, на открытом заснеженном плато, туристы решили заночевать. При этом, они могли спуститься к реке Россоха, где теплее и есть лес, в котором можно было собрать.
Они соорудили самодельную палатку в выдутой ветром яме, натянули брезент и легли в спальники. Снегоходы за ночь забило снегом, и утром ни один не завелся.
Спутниковый телефон, который мог бы спасти жизнь, путешественники по нелепой случайности оставили в машине в Золотанке. Рации позволяли связываться только друг с другом на небольшом расстоянии.
При этом у них были полные канистры бензина, но ни следов костра, ни попыток сжечь снегоходы, чтобы согреться, спасатели не обнаружили.
