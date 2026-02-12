Утонуть в снегу: как выжить, если потерялся зимой в лесу

МЧС: для выживания зимой в лесу стоит сохранить тепло в ногах

Важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно.

Если вы оказались зимой в лесу вдали от населенных пунктов, главная угроза — холод. Об этом предупреждают специалисты МЧС.

В экстремальной ситуации необходимо действовать быстро и продуманно: защититься от обморожения, соорудить укрытие и правильно организовать костер.

Главный враг — холод

Чаще всего страдают ноги. Если обувь промокла или недостаточно теплая, поверх носков можно намотать импровизированные «портянки» из рукавов свитера, запасной одежды или любой подходящей ткани. При этом важно, чтобы обувь не сдавливала стопу — кровообращение должно сохраняться.

Если обувь утрачена, ноги следует обмотать теплыми вещами, а сверху — плотной тканью. В качестве временной подошвы подойдет кора дерева, закрепленная ремнем или веревкой.

Лицо нужно регулярно растирать руками или сухой шерстяной варежкой. Тереть кожу снегом категорически нельзя — это усиливает охлаждение и травмирует кожу. Чтобы согреть руки и ноги, рекомендуется сделать 40-50 интенсивных маховых движений.

Особенно опасно общее переохлаждение. Замерзший человек не способен согреться самостоятельно, даже если на нем много одежды. В такой ситуации необходимо срочно разводить большой костер или строить снежное убежище.

Во время привалов нельзя ложиться прямо на снег или голую землю. Также важно избегать перегрева и потоотделения — влажная одежда перестает сохранять тепло. При нехватке пищи следует экономить силы и не допускать переутомления.

Глубокий снег и потеря ориентиров

Глубокий снег значительно замедляет передвижение. При высоте снежного покрова 50-70 сантиметров скорость может снизиться до одного километра в час.

Если лыжи сломались или отсутствуют, можно изготовить примитивные снегоступы из еловых веток. На открытых участках стоит искать наст — плотную корку снега, по которой идти легче.

Передвигаться в метель или буран крайне опасно. В такую погоду легко сбиться с курса. В группе рекомендуется идти след в след, чтобы экономить силы.

Как построить аварийное укрытие

Зимой темнеет быстро, поэтому место для ночевки необходимо подготовить засветло. Желательно выбирать безветренные участки — овраги, балки, места под защитой деревьев. Вход в укрытие должен располагаться с подветренной стороны.

Один из простых вариантов — траншея под густой елью. В снегу выкапывается углубление, а нижние ветви дерева служат крышей. Их можно дополнительно утеплить лапником и присыпать снегом по краям.

В овраге можно сделать снежную «берлогу»: сначала прорыть горизонтальный лаз, затем расширить внутри пространство, выбрасывая снег наружу. Если снежный покров невысокий, подойдет односкатный навес или шалаш из веток. Дно укрытия обязательно выстилается лапником и вещами.

Костер — источник жизни

Место для костра также нужно подготовить засветло. Снег необходимо расчистить до земли или тщательно утрамбовать, иначе костер может «утонуть» в растаявшем снегу.

Не следует разводить огонь под деревьями. Подтаявший снег может упасть с веток и затушить пламя. Кроме того, существует риск возгорания.

Для длительного обогрева зимой подходят «таежный» костер или «нодья» («три бревна»). Для этого два бревна укладывают рядом, между ними помещают растопку, а после разгорания сверху кладут третье, более толстое бревно. Такой костер может гореть 6-8 часов при достаточной толщине древесины.

Заготавливать дрова нужно с запасом. Зимой их требуется значительно больше.

Категорически запрещается разводить костер внутри укрытия или заносить туда тлеющие угли. Это может привести к отравлению угарным газом. Допускается использование свечей или лучины, но только на короткое время.

В группе необходимо организовать дежурства — примерно по два часа. Костер нельзя оставлять без присмотра, а состояние людей нужно регулярно контролировать.

Главное правило

В экстремальной ситуации, особенно зимой, важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Рациональное распределение сил, защита от ветра и холода, правильно организованный огонь и укрытие значительно повышают шансы на выживание.

