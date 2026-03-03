«Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву

Турист Михаил: Из-за конфликта США и Ирана пришлось задержаться в Омане на день

Первый рейс из Маската после приостановки авиасообщения на фоне военных действий приземлился в Шереметьево.

Российский турист Михаил назвал великолепным свой перелет из столицы Омана Маската в Москву. Он стал пассажиром первого рейса, вылетевшего в РФ, после временной приостановки авиасообщения на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По словам мужчины, чтобы покинуть страну, ему пришлось проявить инициативу.

Михаил отдыхал в Омане с группой, это был недельный автономный тур. Во время их отпуска США и Израиль начали военную операцию против Ирана, из-за которой многие страны столкнулись с последствиями — падение обломков ракет, разрушения, перебои авиасообщения. Однако в Маскате, по словам российского туриста, паники не было, а как только появился рейс, он поехал в аэропорт и купил билет.

«Буквально на один день (задержали) лично меня. Вся моя команда, с которой мы отдыхали, они остались там. (Пережидали) в отеле. Нам ничего не оплачивали, мы сами резервировали проживание, но какого-то напряжения мы не испытывали», — поделился Михаил.

Самолет, в котором летел российский турист, приземлился в Шереметьево в 21:51 по московскому времени. По словам мужчины, перелет прошел спокойно, рядом с ним оказались спокойные и дружелюбные люди, за свою жизнь он не боялся.

«Великолепно, мне попались отличные собеседники, мы великолепнейшим образом провели полет… Это, может быть, наверно, особенность моя личная, то есть переживаний никаких не было», — поделился Михаил.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы противоракетной обороны.

В Минабе (Иран) под бомбежку попала школа для девочек, уже известно о гибели 165 человек. Также над Кувейтом упали сбитые американские истребители.

Иран атаковал посольство США в Кувейте и американскую военно-морскую базу в Бахрейне. Туда прилетела иранская баллистика. Сильнейший удар исламской республики пришелся и по инфраструктуре Саудовской Аравии, ключевого союзника США в регионе. Тегеран атаковал там один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира.

Ранее Белый дом выступил с заявлением, в котором назвал цели ударов по Ирану.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

