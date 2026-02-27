Собянин: десять станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

В Москве началось обновление станций на Ярославском и Павелецком направлениях

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обновление завершится к 2027 году.

В Москве начинается масштабное обновление десяти станций на Ярославском и Павелецком направлениях Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX.

В 2026–2027 годах станции будут реконструированы по единому городскому стандарту. Там появится современная инфраструктура, навесы по всей длине платформ, простая и понятная навигация, улучшенное освещение. Кроме того, обновят платформы, входные группы и турникеты.

Изменения коснутся четырех станций Ярославского направления (Маленковская, Яуза, Лосиноостровская, Лось) и шести станций Павелецкого (Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская, Дербеневская).

«После модернизации улучшится транспортное обслуживание свыше миллиона жителей прилегающих районов», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что началась реконструкция школы № 1574. Во время работ в здании учреждения полностью изменят внутреннее пространство, сохранив исторический облик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.