Собянин рассказал о ярких проектах благоустройства около транспортных объектов

Территории возле 41 транспортного объекта — станций метро и МЦД, пересадочных узлов, а также улиц с трамвайным движением обновили в Москве в 2025 году. Работы стали частью комплексной программы по созданию комфортной городской среды и улучшению доступности общественного транспорта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте.

Главная задача — обеспечение удобства на всем маршруте для пассажиров. Если в начале 2010-х приоритетом оставалось освобождение входов в метро от незаконной торговли, то в данный момент акцент сделали на формировании качественных общественных пространств.

Благоустройство состоит из расширения тротуаров и разделения потоков пешеходов, модернизации освещения, организации парковок и удобных пересадок на наземный транспорт. Территории возле станций оснащают современными остановочными павильонами, скамейками и элементами озеленения.

Сложный проект у будущей «Достоевской»

Масштабные работы развернуты в районе строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии. Она расположена рядом с Театром Российской Армии, Центральным музеем ВС РФ, музеем-квартирой Ф. М. Достоевского и Екатерининским парком.

Строительство ведется в условиях плотной застройки и сложной гидрогеологии, что делает объект одним из самых технически непростых в современном московском метростроении. После открытия станции пассажиры получат дополнительные варианты маршрутов.

Для автомобилистов организованы парковки на 540 машино-мест, площадь газонов увеличили до 23,4 тысячи квадратных метров.

Улучшения у станции «Университет Дружбы Народов»

Открытие станции «Университет Дружбы Народов» сократило время в пути для жителей района, студентов и сотрудников РУДН, а также пациентов близлежащих клиник. Работы затронули улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина, Академика Опарина и Островитянова.

В этом месте модернизировали инженерные коммуникации, обновили дорожное покрытие и тротуары, установили современные фонари и остановочные павильоны. Территорию дополнительно озеленили, посадив там более 320 деревьев.

Безопасный маршрут к «Аэропорту Внуково»

В районе Внуково организовали безопасный пешеходный путь от жилых кварталов к станции «Аэропорт Внуково». Обустроили регулируемый переход через Боровское шоссе, обновили тротуары и подъезды к домам, установили фонари и выполнили озеленение.

Обновление пространств у станций МЦД

Благоустройство у семи станций Московских центральных диаметров завершили в прошлом году.

Второй этап работ прошел у городского вокзала «Серп и Молот», а также на станциях «Косино» (МЦД-3) и «Кусково» (МЦД-4). Улучшения также коснулись «Дмитровской» и «Царицыно» (МЦД-2), «Останкино» (МЦД-3) и «Новохохловской» (МЦК и МЦД-2).

У «Кусково» расширили тротуары, обновили покрытие дорог, установили новые фонари и павильоны, разбили газоны. На улице Новотетерки установили спортивный кластер с памп-треком и площадками для игровых видов спорта.

Возле «Останкино» создали дополнительные пешеходные маршруты и парковочные пространства, обновили тротуары и проезжую часть.

У «Новохохловской» проложили прямой маршрут от жилого квартала к станции, в связи с чем время в пути сократилось в четыре раза и теперь занимает около десяти минут пешком.

Вдоль путей оборудовали настил на сваях с ограждением и светодиодным освещением, а переход через железную дорогу оснастили сигнализацией.

Крупные пересадочные узлы

Работы прошли и у четырех крупных ТПУ — «Домодедовская», «Семеновская», «Речной вокзал» и «Лухмановская». Завершили благоустройство возле узла «Отрадное».

Наиболее масштабные изменения реализовали у «Домодедовской»: обновили покрытия, смонтировали современное освещение, высадили 185 деревьев.

Вдоль дублера Каширского шоссе отремонтировали дорожки и пандусы, обновили детские и спортивные площадки, а также футбольное поле у дома № 98, корпус 1.

В районе Отрадное появились новые зоны отдыха с перголами и качелями, благоустроили скверы и создали террасное общественное пространство в экостиле на Северном бульваре.

Год московского трамвая

Прошлый год ознаменовался развитием трамвайной сети: запустили первый беспилотный трамвай, открыли линии на Трифоновской улице и проспекте Академика Сахарова, оборудовали более 100 приподнятых платформ.

На Трифоновской улице и Рижской площади спустя 30 лет восстановили движение трамвая № 5. Для пассажиров оборудовали 11 приподнятых платформ, а общественное пространство украсила стела «Рижский кот».

Власти города собираются благоустроить территории еще у 39 транспортных объектов общей площадью свыше 299 гектаров и реконструировать два путепровода в 2026 году.

