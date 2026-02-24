Собянин: количество роботизированных операций за пять лет выросло в четыре раза

Фото: MAX/Сергей Собянин. Личный блог/blogsobyanin

В городских больницах уже трудятся не только роботы-курьеры, но и роботы-хирурги.

Медицинские роботы — уже не фантастика, а реально работающий инструмент. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем мессенджере MAX.

По его словам, в городских больницах уже трудятся роботы, которые могут помогать хирургам. За последние пять лет количество таких операций выросло в четыре раза — до 4,6 тысячи в год. В 2026-м ожидается, что это число превысит пять тысяч.

Также градоначальник рассказал, что «машины» взяли на себя некоторые функции младшего персонала медучреждений. Речь, например, про транспортировку анализов. За цикл робот-курьер перевозит до 800 пробирок. Нестандартный помощник ориентируется по QR-кодам, а о своем месте нахождения сообщает медсестрам по СМС.

Кроме того, с роботами часто контактируют пациенты, заряжаясь позитивной энергией. По мнению Сергея Собянина, благодаря современным технологиям облик столичного здравоохранения меняется прямо на глазах.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что Москва расширит применение технологий ядерной медицины. Одно из ключевых направлений — борьба с раком. В приоритете — повышение точности и скорости диагностики онкологических заболеваний.

