Собянин поздравил ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мэр Москвы поблагодарил ветеранов, военнослужащих и участников СВО за самоотверженность и отвагу.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано 23 февраля в его официальном канале в мессенджере MAX.

«Это праздник мужества, стойкости и патриотизма. Ратный труд особо уважаем и почитаем в стране, которая за свою многовековую историю не раз сталкивалась с посягательствами на свободу и независимость», — отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что мы преклоняемся перед героизмом творцов Великой Победы 1945 года и гордимся подвигами участников СВО, которые сегодня сражаются за суверенитет и будущее России. Собянин поблагодарил защитников Родины за самоотверженность, отвагу, силу духа и волю к победе, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил РФ с Днем защитника Отечества. В своем поздравлении глава государства отметил, что праздник является символом народной любви к защитникам Родины и гордости за тех, кто посвятил свою жизнь службе в армии, стоял на страже суверенитета и безопасности страны.

Путин подчеркнул, что память о героических поступках солдат и командиров бережно сохраняется в каждом поколении, а современные защитники России достойно продолжают лучшие традиции предков, укрепляя обороноспособность государства.

Президент также обратил внимание, что 2026 год объявлен Годом единства народов, и именно это единство на протяжении веков служило основой для побед в самых тяжелых войнах. Он особо выделил важность многонационального состава российской армии, где служат люди разного происхождения и вероисповедания, объединенные патриотизмом и ответственностью за судьбу Родины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.