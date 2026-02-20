Дворец падел-тенниса и скейт-парк: как изменятся «Лужники» после благоустройства

Фото: Reuters/Кирилл Каллиников

Масштабные работы на территории олимпийского комплекса начались в 2025 году

В Москве стартовал второй этап благоустройства олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном канале мессенджера MAX.

Во время работ на аллее вокруг Большой спортивной арены заменят ограждения, модернизируют входные навесы и терминалы. Обновление также затронет фестивальную площадь и контрольно-пропускные пункты.

«Расширим спорткластер “Под мостом” с размещением стритбольной площадки, скейт-парка, павильона с зоной переодевания и кафе, детской площадки, воркаут-зон», — добавил мэр Москвы.

В этом году в «Лужниках» также планируют открыть дворец падел-тенниса и провести дополнительное озеленение территории комплекса.

Масштабные работы по благоустройству «Лужников» начались в 2025 году. За время первого этапа специалисты уже обновили около 10 гектаров территории, включая Центральную площадь и причал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году.

