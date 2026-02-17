Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На реорганизуемом участке планируется возвести многофункциональный комплекс, в котором разместят организации сферы услуг.

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории нежилой застройки на западе столицы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемый участок общей площадью 0,56 гектара располагается в районе Солнцево на улице Матросова — между Домостроительной улицей и МКАД, вблизи станции Мещерская четвертого Московского центрального диаметра. В настоящее время территорию занимают устаревшие объекты.

На реорганизуемом участке планируется возвести многофункциональный комплекс площадью 19,7 тысячи квадратных метров, в котором разместят офисы, отделения банков, магазины и другие организации сферы услуг. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест. Кроме того, запланировано благоустройство территории и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

По состоянию на 17 февраля 2026 года Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 179 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,6 тысячи гектаров, в рамках которых планируется построить более 33 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 386 тысяч рабочих мест.