Несколько минут меняют утро: раскрыт простой способ легче просыпаться

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часто проблема тяжелого подъема не в лени, а в так называемой инерции сна.

Даже если вы всю жизнь считали себя «совой», это не приговор. Внутренние биологические часы человека гораздо гибче, чем кажется. Поэтому их можно настроить на легкое утреннее пробуждение правилом «15 минут». Об этом сообщила нейробиолог Венди Судзуки, передает Mirror.

По словам эксперта, генетика действительно влияет на хронотип, но привычки, свет и распорядок дня способны постепенно его изменить. То есть режим сна — не фиксированная настройка, а процесс, который можно корректировать.

Правило 15 минут

Главный совет Судзуки звучит просто: сдвигайте время отхода ко сну всего на 15 минут. Привычку ложиться пораньше нужно внедрять постепенно — ночь за ночью.

Такой мягкий переход помогает организму адаптироваться без сильной усталости и стресса. Специалисты Университета Джона Хопкинса также отмечают, что поэтапное изменение графика переносится значительно легче, чем резкая перестройка.

Почему по утрам так тяжело

Часто проблема не в лени, а в так называемой инерции сна — состоянии, когда сознание уже проснулось, а мозг все еще «в тумане». Если к этому добавить нерегулярный график и попытки отоспаться в выходные, внутренние часы окончательно сбиваются.

Регулярность играет ключевую роль. Если ложиться и вставать примерно в одно и то же время — даже по выходным — организм начинает воспринимать новый ритм как норму.

Маленькое изменение — большой эффект

Самое важное — не требовать от себя мгновенного результата. Организму нужно время, чтобы перестроиться.

Иногда разница между мучительным подъемом и бодрым утром — это всего лишь 15 минут, повторенные достаточно много раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.