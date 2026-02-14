Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Дата, связанная с сердцами и цветами, стала днем казни серийного убийцы.

Нет лучшего времени для разговоров о любви, чем 14 февраля. В этот день в витринах — сердца и розы, в соцсетях — признания и фотографии счастливых пар. Но у этой даты есть и другая, мрачная сторона. Именно 14 февраля 1994 года был приведен в исполнение смертный приговор одному из самых жестоких преступников позднесоветской эпохи — Андрею Чикатило.

О том, кем был человек, чье имя стало синонимом ужаса — в материале 5-tv.ru.

Имя, ставшее нарицательным

Фамилия Чикатило давно вышла за рамки уголовной хроники. Ею обозначают крайнее зло, бесчеловечность, запредельную жестокость. По приговору суда было доказано 52 убийства, однако сам Чикатило говорил о большем числе эпизодов. Исследователи уверены: он не врал.

В СССР долгое время бытовало убеждение: серийных убийц в стране нет. Сама концепция «маньяка» казалась чуждой социалистическому обществу. Именно поэтому у следствия не было ни методик, ни специалистов, ни опыта охоты за подобным преступником. Цена этой неподготовленности оказалась страшной.

Детство среди голода и войны

Андрей Чикатило родился в 1936 году в селе Яблочное Харьковской области. Его детство пришлось на годы коллективизации, голода и войны. Дед был раскулачен, отец воевал, позже оказался в плену и умер в лагере после обвинений в сотрудничестве с врагом.

Мать рассказывала Андрею историю о старшем сыне Степане, якобы погибшем во время Голодомора. Достоверных подтверждений этой истории нет, но мальчик рос с ощущением ужаса и нестабильности. Сам Чикатило позже утверждал, что видел расстрел односельчан карателями и однажды очнулся среди тел в яме. Правда ли это — неизвестно.

Он страдал энурезом до 12 лет, был близоруким, замкнутым, не умел выстраивать отношения со сверстниками. Его дразнили, унижали. В то же время учился он хорошо.

Образцовый советский гражданин

Юридический факультет МГУ оказался для Чикатило недоступен — конкурс он не прошел. Получил техническое образование, отслужил в армии, вступил в КПСС, писал статьи в местную газету, позже окончил филфак Ростовского университета и стал учителем русского языка и литературы.

Он был женат, имел двоих детей. Со стороны — примерный семьянин, активный член общества. Именно таким его позже описывал психиатр Александр Бухановский: «обычный человек, живущий среди нас». Но за фасадом «нормальности» зрело нечто ужасное.

Первые тревожные сигналы

Работая завучем и преподавателем, Чикатило начал проявлять нездоровый интерес к ученикам. Появились жалобы на домогательства, попытки проникнуть в спальни воспитанников. Он увольнялся «по собственному», менял места работы, но внутреннее напряжение нарастало.

В 1978 году была убита девятилетняя Елена Закотнова. Ее тело нашли у реки. Чикатило попадал в поле зрения милиции, однако в итоге был осужден другой человек — Александр Кравченко, которого позже реабилитировали. Ошибка следствия стоила жизни невиновному и дала настоящему убийце чувство безнаказанности.

Кровавая серия

С начала 1980-х убийства стали регулярными. Жертвами становились дети, подростки, девушки, молодые женщины. Он заманивал их в безлюдные места под предлогом купания, прогулки, угощения. Дальше следовала жестокая расправа.

В 1984 году наступил пик активности убийцы — десятки эпизодов за короткий период. Он убивал уже не прячась, в центре Ростова-на-Дону и в командировках по стране. Его задерживали, проверяли, брали анализы, но несовпадение группы крови позволило уйти от ответственности.

В 1985 году началась масштабная операция «Лесополоса». Были проверены сотни тысяч человек, привлечены лучшие следователи, милиция патрулировала леса и станции. Чикатило сам состоял в дружинниках.

Как его поймали

Осенью 1990 года после очередного убийства Чикатило попал в поле зрения сержанта Игоря Рыбакова. Никаких прямых оснований для ареста не было — только странное поведение, царапины на руках, несоответствие образу «грибника».

Следователь по особо важным делам Исса Костоев сопоставил старые рапорты и установил за подозреваемым наблюдение. Через две недели Чикатило задержали. В его доме обнаружили предметы, указывавшие на преступления.

Первые дни он отрицал вину. Перелом произошел после беседы с психиатром Александром Бухановским. Маньяк расплакался и начал давать признательные показания. В итоге 15 октября 1992 года суд приговорил его к смертной казни.

Расстрел 14 февраля

Почти полтора года Чикатило писал жалобы и прошения о помиловании, в том числе президенту Борису Ельцину. Ответа, способного изменить приговор, не последовало.

В феврале 1994 года Чикатило сообщили, что его везут на обследование. Вместо этого его доставили к месту исполнения приговора. Выстрел в затылок — так закончилась жизнь человека, имя которого стало символом ужаса. Место захоронения остается засекреченным.

После казни

История Чикатило легла в основу фильмов и сериалов — от «Гражданина Икс» до российского проекта с актером Дмитрием Нагиевым. Каждый раз общество спорит: стоит ли возвращаться к этим сюжетам, не превращается ли зло в объект сенсации?

14 февраля мир празднует любовь. Но эта же дата напоминает и о том, насколько страшным может быть человек, если зло годами остается незамеченным.

