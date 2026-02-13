Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом году в столице завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро.

В Москве утвердили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год и подвели итоги работы Градостроительного комплекса за 2025-й. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В прошлом году в столице завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро. Эта ветка длиной 25 километров связала Даниловский район с Новой Москвой. Теперь жители могут пользоваться 11 новыми станциями — от «ЗИЛа» до «Новомосковской» в Коммунарке. Кроме того, рабочие начали строить тоннели для будущей Бирюлевской линии, открыли около 100 километров новых дорог, 18 эстакад и мостов.

Теперь в планах запуск первого участка Рублево-Архангельской линии. На карте метро появятся не только обновленные станции «Деловой центр» и «Шелепиха», но и абсолютно новые. Среди них — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Также в 2026 году в разных частях города планируют проложить еще более 90 километров дорог и полностью закончить ремонт Ленинградского вокзала.

Ранее сообщалось, что Собянин объявил о начале реконструкции школы № 1574. Во время работ в здании учреждения полностью изменят внутреннее пространство, сохранив исторический облик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX