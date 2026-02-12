Стеклянные стены и тихие классы: Собянин рассказал, как изменится школа № 1574

В Москве приступили к реконструкции школы № 1574 в Старопименовском переулке

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Строители уже начали отделочные работы в помещениях учреждения.

В Москве началась масштабная реконструкция исторического здания школы № 1574 в Старопименовском переулке. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В нем (здании – Прим. Ред.) преподавали лучшие педагоги своего времени. Например, уроки астрономии вел Павел Штернберг, в честь которого назван астрономический институт МГУ. Лингвистике обучал ученый Филипп Фортунатов, про природу рассказывал знаменитый натуралист Леонид Сабанеев», — написал Сергей Собянин.

Из стен этого учебного заведения в свое время выпустились архитектор Роман Клейн, основатель театрального музея Алексей Бахрушин, ученый Александр Эйхенвальд и поэт Валерий Брюсов.

Главная задача строителей — сохранить уникальный исторический облик, сделав школу ультрасовременной внутри. После реконструкции интерьеры школы будет не узнать. Классы станут максимально светлыми и открытыми благодаря стильным стеклянным перегородкам, а в кабинетах установят современное оборудование и шумопоглощающие панели на потолках, чтобы ученики могли полностью сосредоточиться на уроках. Кроме того, во дворе появится зона для отдыха, а также новые игровые и спортивные площадки.

Специалисты уже успели укрепить конструкцию здания, полностью заменить плиты перекрытий, обновить крышу и установить новые окна. Сейчас строители приступили к отделке помещений и монтажу современных инженерных систем.

Ранее сообщалось, что Собянин заявил об увеличении темпов строительства жилья по программе реновации. Все это стало возможным благодаря внедрению новой технологии, которая позволяет возводить дом всего за полгода.

