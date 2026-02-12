Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро
Собянин: самый длинный подводный участок метро Москвы равен двум километрам
Он будет расположен между станциями «Серебряный бор» и «Строгино» на Рублево Архангельской линии.
В Москве строится самый длинный подводный тоннель столичного метрополитена. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.
Две соседние станции, «Серебряный бор» и «Строгино» Рублево-Архангельской линии, разделены Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Именно под ними и пройдет самый большой в диаметре (десять метров) и самый протяженный подводный участок метрополитена в Москве.
Его строительство началось в середине января 2026 года. Расстояние между станциями составит 3,34 километра, из них почти два пройдут под водоемами. До этого самым длинным подводным тоннелем столичного метро был участок между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» на Большой кольцевой линии. Его длина составляла всего 550 метров.
Проходка таких тоннелей ведется в водоупорном слое глины. Это помогает снизить риски затопления, однако увеличивает нагрузку на технику. Поэтому перед началом проходки все режущие элементы подвергаются проверке и замене в случае износа.
Отвод грунтовых вод производится по специальным системам, а для монтажа тоннеля применяют особые тюбинги с металлоизоляцией.
Еще одна особенность таких участков метро — отсутствие возможности возвести традиционные вентиляционные шахты под водой. В промежутке между станциями «Серебряный бор» и «Строгино» будут использовать специальные каналы над путями и мощные вентиляторы. Они и обеспечат приток свежего воздуха.
