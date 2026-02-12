Фото: 5-tv.ru

Нехватка сна сразу сказывается на организме.

Хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем старение. Такое мнение высказал сомнолог Эдуард Якупов в беседе с изданием Газета. ру

Врач пояснил, что пик выработки тестостерона у мужчин напрямую связан со сном. При его дефиците организм не успевает вырабатывать гормон в нужном объеме.

Стоит отметить, что тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за мышечную массу, уровень энергии, мотивацию, когнитивные способности и общее состояние здоровья мужчин.

При сокращении сна на пять — шесть часов в неделю, уровень тестостерона снижается на 10–15%. Именно такие гормональные изменения переживает мужской организм в течение нескольких лет естественного старения.

В отличие от возрастных изменений, происходящих постепенно, недосып сказывается на организме моментально — нарушается работа гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, отвечающей за гормональный баланс.

«Попытки компенсировать гормональные нарушения медикаментозно без восстановления сна неэффективны и иногда опасны», — предостерег Якупов.

