Выстрелы в коридоре: как развивалась трагедия в техникуме Анапы

Подросток с ружьем пришел в учебное заведение среди дня — один человек погиб, несколько получили ранения.

Днем 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме раздались выстрелы. По предварительной информации, в здание вошел 17-летний студент второго курса, обучавшийся на автомеханика. Он был одет в черную рубашку и брюки, при себе имел ружье и запас патронов.

Очевидцы утверждают, что прозвучало не менее десяти выстрелов. Сначала хлопки услышали в холле, затем паника охватила несколько корпусов. Учащимся приказали срочно закрываться в аудиториях и блокировать двери мебелью.

«К нам подбегает девочка, говорит — там стреляют. Какой-то парень пришел, пристрелил девочку, она вся в крови. Мы бежим в корпус Б. Там тоже стреляют. И видим, что со второго этажа спускается вот этот, кто был с ружьем. Потом мы видим, что девочка раненая, двоих ранило, охранника тоже… Все остальные остались в колледже, их заперли», — рассказала kp.ru одна из студенток, которая была на месте ЧП.

Жертвы

В результате нападения ранения получили три человека. По данным экстренных служб, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Все они были госпитализированы в городскую больницу Анапы.

Позднее стало известно о гибели охранника техникума. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что именно он первым попытался остановить стрелявшего.

«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Задержание и первые версии

К зданию оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и медики. Территорию оцепили. Подозреваемого задержали неподалеку от техникума, у него изъяли оружие и патроны. По данным правоохранительных органов, он действовал один, однако изначально поступали сообщения о возможном втором участнике — эта информация не подтвердилась.

«По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — говорится в сообщении Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Юноша воспитывался матерью, ружье, по предварительным данным, принадлежало его дедушке. Знакомые утверждают, что подросток интересовался материалами о нападениях в учебных заведениях в Перми и Керчи.

Что известно сейчас

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают мотивы нападавшего, а также обстоятельства, при которых он смог пронести оружие в здание.

Учебный процесс в техникуме приостановлен. Студенты и преподаватели получают психологическую помощь.

