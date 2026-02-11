Опубликованы кадры с места стрельбы в техникуме Анапы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В результате нападения погиб охранник учебного заведения, есть раненые.

В распоряжение 5-tv.ru появились кадры стрельбы, произошедшей у здания индустриального техникума в Анапе. В результате нападения погиб охранник учебного заведения, есть раненые.

О случившемся сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подтвердил гибель сотрудника охраны и отметил, что тот первым попытался остановить нападавшего и не позволил ему пройти дальше в здание.

Что известно о нападении

По предварительной информации, огонь открыл студент учебного заведения. Стрельба произошла у входа в здание. После первых выстрелов началась эвакуация, часть учащихся укрылась в аудиториях.

Погибший и пострадавшие

Охранник техникума первым попытался остановить вооруженного молодого человека. Он получил тяжелые ранения и впоследствии скончался. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего, подчеркнув, что его действия помогли избежать большего числа жертв.

Количество пострадавших уточняется. МВД региона сообщает о троих раненных. Всем оказывается медицинская помощь.

Задержание и проверка версий

По данным правоохранительных органов, нападавший был задержан на месте сотрудниками Росгвардии и полиции. Сейчас он находится в распоряжении следственных органов.

Мотивы преступления пока не озвучены. На месте продолжают работать следователи.

