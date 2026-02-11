Полезные и питательные: рецепты овсяноблинов на Масленицу

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Он считается наиболее питательным, полезным блюдом, которое можно употреблять даже тем, кто следит за фигурой.

Чтобы разнообразить меню на Масленицу, можно приготовить овсяноблин. Агентство URA.RU собрало несколько рецептов блинов на основе овсяных хлопьев, которыми вы можете порадовать близких.

Овсяноблин на воде

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (три столовые ложки);

Два яйца;

Вода (50 миллилитров);

Соль (щепотка);

Масло растительное для жарки.

Рецепт приготовления:

Самый простой вариант — классический овсяноблин на воде. В глубокой миске нужно смешать куриные яйца, добавить соль по вкусу, а затем влить воду. После этого необходимо взбить ингредиенты венчиком до однородной консистенции. В самом конце нужно добавить овсяные хлопья и еще раз перемешать. Обжаривать овсяноблин на среднем огне под крышкой около двух минут.

Шоколадный овсяноблин

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (50 граммов);

Молоко (100 миллилитров);

Два яйца;

Какао-порошок (две чайные ложки).

Рецепт приготовления:

Для второго рецепта смешиваем молоко, овсяные хлопья, яйца и какао-порошок, а затем взбиваем все блендером. На хорошо разогретую сковороду выливаем получившуюся массу и жарим до тех пор, пока верхняя часть блина не застынет. Затем переворачиваем овсяный блин и жарим еще несколько минут до готовности.

Пицца на основе овсяноблина

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (50 граммов);

Три яйца;

Молоко (50 миллитров);

Соль (по вкусу).

Для начинки:

Колбаса вареная (50 граммов);

Помидоры черри (семь-восемь штук);

Два болгарских перца;

Сыр твердый (100 граммов);

Кетчуп (30 граммов);

Растительное масло для жарки.

Если вы хотите видеть на столе что-то более изысканное, то вы можете приготовить пиццу на основе овсяноблина. Необходимо смешать все ингридиенты для теста и дать ему немного настояться, чтобы овсяные хлопья размягчились. Получившуюся массу вылить на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки. После обжаривания теста выкладываем на блин ингредиенты и отправляем в духовку на пять минут до готовности.

Банановый овсяноблин

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Один банан;

Овсяные хлопья (четыре столовые ложки);

Молоко или кефир (60 миллилитров);

Одно яйцо;

Соль (щепотка);

Масло растительное (одна чайная ложка);

Рецепт приготовления:

Овсяноблины с бананом тоже могут быть в меню на Масленицу. В глубокой миске нужно смешать молоко, куриное яйцо, овсяные хлопья и немного соли. Банан делим на две части: одну разминаем вилкой, а вторую нарезаем кружками. Банановое пюре тоже отправляем к овсяной массе с молоком и яйцом и тщательно перемешиваем. На хорошо разогретую сковороду выливаем тесто и жарим примерно две-три минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов. Средняя стоимость приготовления традиционных блинов со сметаной для всей семьи составила 354 рубля. Расчет проведен на основе классического рецепта блинов на молоке с использованием муки, яиц, сахара, соли и растительного масла, с учетом подачи со сметаной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.