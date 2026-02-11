«Мошенническая схема»: в каких случаях можно снизить платежи по ЖКУ

Юрист Трефилов: не все УК вправе применять повышенные коэффициенты на ЖКУ

С начала 2026 года жители сразу нескольких регионов столкнулись с ощутимым ростом счетов за жилищно-коммунальные услуги. В некоторых случаях суммы в квитанциях увеличились почти вдвое, что вызвало волну обращений и жалоб. Юристы назвали проблему системной и объяснили, в каких случаях начисления могут быть законными, а когда — их стоит оспаривать. Об этом сообщает РБК.

Повышающий коэффициент: что изменилось с 1 января

По словам юриста, эксперта в сфере ЖКХ Антона Трефилова, одна из причин роста платежей — применение повышающего коэффициента при отсутствии индивидуальных приборов учета воды. С 1 января 2026 года коэффициент увеличился с 1,5 до 3.

«Это не „мошенническая схема“ УК, а федеральная мера, чтобы стимулировать установку приборов учета», — уточнил Трефилов.

Если счетчик не установлен, начисления производятся по нормативу с учетом повышающего коэффициента. Однако, как отметил юрист, не во всех случаях управляющая компания вправе его применять. Например, если дом признан аварийным или ветхим, либо если прибор учета вышел из строя и находится в процессе замены.

«Если в вашей квартире нельзя установить счетчик из-за состояния труб, конструкции стояков и т. д., это должен подтвердить акт обследования, составленный УК. Если такого акта нет — требуйте его составить», — добавил эксперт.

Когда коэффициент начинают начислять

Юрист Сергей Сергеев пояснил, что при поломке счетчика повышающий коэффициент начинают применять не сразу.

«Здесь рекомендация следить за работоспособностью. Если будет выявлено, что у прибора истек срок поверки, или вы заметите какие-то некорректные показания, тогда необходимо озаботиться его заменой. В этом случае получится избежать начисления повышающего коэффициента», — отметил юрист.

По его словам, коэффициент устанавливается через три месяца после выхода прибора из строя. Поэтому важно своевременно проводить поверку и замену счетчиков.

Как оспорить сумму в квитанции

Если есть основания полагать, что начисления некорректны, их можно проверить и оспорить. Антон Трефилов рекомендует в первую очередь запросить у управляющей компании документ, на основании которого применен конкретный норматив потребления. Затем стоит самостоятельно найти его и сверить указанные в нем цифры с теми, что отражены в квитанции.

По словам юриста, если управляющая компания использует норматив выше установленного в регионе, это является прямым нарушением.

При выявлении несоответствий потребитель вправе подать жалобу в государственную жилищную инспекцию региона, Роспотребнадзор или прокуратуру. В обращении необходимо указать дату квитанции, название управляющей компании и коэффициент, который, по мнению заявителя, применен незаконно.

«13-я платежка» и общедомовые нужды

Юрист, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин связывает рост платежей не только с повышающими коэффициентами, но и с действующей моделью регулирования отрасли.

По его оценке, чрезмерные начисления во многих регионах обусловлены тем, что в системе приоритет зачастую отдается интересам коммунального бизнеса, а не защите граждан.

В качестве примера он привел так называемую 13-ю платежку. Это итоговый перерасчет за отопление за прошлый год, который обычно приходит в первом квартале нового года, а также начисления за общедомовые нужды.

По мнению Крохина, плата за жилищно-коммунальные услуги все больше приобретает характер обязательного платежа, на который собственник практически не может повлиять. Если жильцы не создали товарищество собственников и не взяли управление домом в свои руки, реальных механизмов снижения финансовой нагрузки у них почти не остается. В результате большинству приходится оплачивать начисления даже при сомнениях в их обоснованности.

Жалобы из регионов

Жители ряда субъектов уже сообщили о резком росте счетов. В Красноярске пенсионерка рассказала, что ее платеж увеличился с 4,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей. В Калининградской области сумма в январской квитанции составила около 6,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи рублей в декабре.

В Архангельской области некоторые жители получили счета на 15–18 тысяч рублей, при этом отопление для квартир площадью 60–70 квадратных метров обошлось в 6–8 тысяч рублей. Во Владивостоке за отопление квартиры площадью 52–58 квадратных метров начислили 10–12 тысяч рублей.

Проверка ФАС и влияние НДС

Во вторник, 10 февраля, Федеральная антимонопольная служба сообщила о намерении проверить тарифы на жилищно-коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость выросла на 2%. По расчетам службы, это должно привести к увеличению стоимости коммунальных услуг примерно на 1,7%.

При этом речь идет именно об изменении налогообложения, а не о пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно региональными властями.

Эксперты отмечают, что тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в рамках федерального законодательства и ежегодно индексируются с учетом предельных уровней роста, которые утверждает правительство.

Однако фактическая сумма в квитанции зависит не только от тарифа, но и от объема потребления, наличия приборов учета и дополнительных перерасчетов.

