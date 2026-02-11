Запирающим общие двери лестничных площадок россиянам грозит штраф

Фото: © РИА Новости/ Алексей Никольский

Жильцы многоквартирного дома не вправе единолично распоряжаться коридорами и лестничными клетками, даже если речь идет о «своем» этаже. Об этом рассказала юрист Ангелина Баканова в беседе с Life.ru.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса, лестничные площадки, коридоры, лифты, шахты и иные элементы инфраструктуры относятся к общему имуществу собственников. Это означает, что такие помещения находятся в общей долевой собственности всех владельцев квартир в доме.

По словам эксперта, даже установленная на этаже общая дверь считается частью домового имущества. А значит, любые действия по ограничению доступа — установка замков, перегородок или блокировка прохода — требуют решения общего собрания собственников.

Если жильцы самовольно перекрывают проход, их действия могут подпадать сразу под несколько статей административного законодательства:

самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ);

нарушение правил пользования жилыми помещениями, включая незаконную перепланировку (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ);

нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ).

В последнем случае возможны не только штрафы, но и более серьезная ответственность, если действия создают угрозу жизни и здоровью людей.

Как действовать жильцам

Юрист рекомендует начинать с досудебных мер. В первую очередь — направить коллективное письменное требование о прекращении нарушений. Затем следует обратиться в управляющую компанию, которая обязана проверить ситуацию и выдать предписание.

Если дверь мешает эвакуации, можно подать жалобу в МЧС России. Также надзорными полномочиями обладают Государственная жилищная инспекция и прокуратура.

Если конфликт не удается урегулировать мирным путем, жильцы вправе обратиться в суд с требованием обязать нарушителя демонтировать незаконную конструкцию и не чинить препятствий в пользовании общим имуществом. Дополнительно можно заявить о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов.

Что важно учитывать при установке дверей

Важно помнить: даже если большинство соседей не против установки дополнительной двери на этаже, необходимо оформить решение общего собрания собственников в установленном порядке.

Кроме того, конструкция не должна сужать эвакуационные выходы, перекрывать доступ к инженерным коммуникациям или нарушать требования пожарной безопасности.

В противном случае дверь может быть признана незаконной, а ее демонтаж — обязательным независимо от того, сколько времени она простояла.

