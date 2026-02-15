Фото: 5-tv.ru

Кислород, который долгое время считался главным признаком обитаемости, теперь может играть разрушительную роль.

На протяжении десятилетий ученые, ищущие жизнь за пределами Земли, исходили из простого правила. Где есть вода — там потенциально может быть жизнь. Однако новое исследование ставит этот подход под сомнение. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас телескопы и миссии в первую очередь нацелены на планеты и спутники с океанами, льдом или следами влаги. Однако группа ученых пришла к выводу, что даже миры, полностью покрытые водой, могут быть абсолютно мертвы — и навсегда.

Фосфор и азот важнее воды

По мнению исследователей, ключ к зарождению жизни — не столько вода, сколько наличие двух элементов: фосфора и азота. Без них жизнь в привычном нам виде невозможна, даже если на планете есть океаны и суша.

Фосфор необходим для формирования ДНК и РНК — молекул, которые хранят и передают генетическую информацию. Азот входит в состав белков, без которых невозможна работа клеток. Если хотя бы одного из этих элементов нет в доступной форме, биологические процессы просто не запускаются.

Именно поэтому ученые вводят понятие «химической зоны Златовласки». Это узкий диапазон условий, при которых в каменистой мантии планеты сохраняется оптимальный баланс азота и фосфора.

Почему кислород может мешать жизни

Парадоксально, но кислород, который долгое время считался главным признаком обитаемости, может играть разрушительную роль. Все зависит от того, сколько кислорода было на планете в момент ее формирования, а не от его текущего содержания в атмосфере.

Когда молодая планета остывает, элементы начинают «расслаиваться»: тяжелые опускаются к ядру, более легкие остаются в мантии и коре.

Если кислорода слишком много — фосфор «застревает» в мантии, а азот уходит в атмосферу и постепенно улетучивается в космос.

Если кислорода слишком мало — фосфор связывается с тяжелыми элементами и проваливается в ядро, становясь недоступным для химии жизни.

В обоих случаях поверхность планеты остается «пустой» с точки зрения биологии.

Земле невероятно повезло

С помощью численного моделирования ученые показали, что диапазон подходящих условий чрезвычайно узкий. И Земля, по сути, оказалась в нем по счастливой случайности.

Именно это, по мнению авторов исследования, означает, что пригодных для жизни миров во Вселенной гораздо меньше, чем считалось ранее. Оценки указывают, что их может быть в десять раз меньше, чем предполагали астрономы.

Что это меняет в поиске внеземной жизни

До сих пор наличие кислорода в атмосфере экзопланеты считалось важным маркером потенциальной обитаемости. Но теперь ученые предупреждают: кислород может быть не признаком жизни, а наоборот — индикатором того, что ключевые элементы ушли в недра планеты.

Это может радикально изменить стратегию будущих космических миссий и даже планы по колонизации других миров.

А как обстоят дела с Марсом

Марс, по расчетам исследователей, находится на границе «химической зоны комфорта». Условия его формирования позволили сохранить относительно высокое содержание фосфора, что теоретически облегчает выращивание растений.

Однако проблема в другом: марсианская почва насыщена агрессивными солями, а уровень доступного азота крайне низок. Все это делает планету непригодной для жизни в ее нынешнем виде.

Где теперь искать жизнь во Вселенной

Поскольку напрямую измерить химический состав экзопланет крайне сложно, ученые предлагают смотреть на их звезды. Планеты формируются из того же вещества, что и светило, вокруг которого они вращаются.

Это значит, что звездные системы, похожие на Солнечную, имеют гораздо больше шансов оказаться «правильными» с этой точки зрения.

В будущем поиск внеземной жизни, вероятно, сместится от воды и кислорода к более тонкому анализу — как именно формировалась планета и какие элементы в итоге остались на ее поверхности.

