Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го

В НАСА опровергли теорию об исчезновении гравитации на Земле 12 августа

Конспирологи в качестве доказательств приводят секретный проект «Якорь» и молчание крупнейших мировых агентств.

В сети активно распространяется пугающая версия о новом конце света. Согласно ей, 12 августа 2026 года ровно в 17:33 по московскому времени на Земле якобы полностью исчезнет гравитация. Продлится это всего семь секунд. В материале 5-tv.ru разобрались, насколько теория правдива.

По словам конспирологов, семь секунд будет достаточно, чтобы люди, животные, автомобили и здания оторвались от поверхности. После чего все с катастрофическими последствиями обрушится обратно.

Сторонники версии уверяют: все произойдет из-за столкновения черных дыр. Крупнейшие мировые агентства якобы давно в курсе.

В качестве «доказательств» приводятся некий секретный проект «Якорь» и молчание НАСА. Конспирологи отмечают, что агентство выделило 90 миллионов долларов на подготовку к катастрофе.

Согласно теории, после возвращения гравитации мир накроет масштабный экономический кризис. А также погибнут миллионы людей.

История выглядит знакомо. Ведь в 2012 году люди уже ждали конец света по календарю майя.

Что ответили в НАСА

На фоне стремительного распространения теории НАСА было вынуждено выступить с официальным разъяснением. Как подчеркнули представители агентства, миф о «временном отключении гравитации» не имеет никаких научных оснований.

В НАСА пояснили, что гравитация — это следствие массы Земли. Чтобы притяжение исчезло, планета должна мгновенно утратить свое ядро, мантию, океаны и атмосферу. Такой сценарий невозможен даже теоретически.

«Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Это физически невозможно», -заявили однозначно в пресс-службе НАСА.

При чем здесь черные дыры

Отдельный акцент в вирусных постах делается на столкновении черных дыр и «гравитационном ударе», который дойдет до Земли. Однако ученые подчеркивают: даже если подобные события происходят во Вселенной, они не представляют угрозы.

Астрофизик доктор Уильям Алстон из University of Hertfordshire объяснил, что гравитационные волны от космических столкновений проходят через нашу планету постоянно. Мы этого даже не замечаем. Их амплитуда в тысячи раз меньше размера атома. И она никак не влияет ни на людей, ни на здания, ни на саму планету.

Откуда взялся фейк

По данным фактчекеров, источником паники стал один из аккаунтов в Instagram*. Ранее в нем уже публиковали вымышленные сенсации — от тайных астероидов до скрытых катастроф. Именно оттуда пошла история о проекте «Якорь», семи секундах невесомости и миллионах жертв.

Эксперты отмечают, что подобные теории регулярно появляются в интернете, потому что сочетают в себе сразу несколько триггеров:

точную дату и время,

страшный, но короткий сценарий,

«заговор» властей;

упоминание НАСА.

Однако, как показывает опыт, конец света в интернете наступает регулярно. Но он также регулярно отменяется.

