Собянин: пять новых пожарно-спасательных отрядов заработали в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С 2011 года в столице возвели 26 зданий пожарных депо.

В Москве в 2025 году создали пять новых пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«Столица растет, и вместе с ней должен расти пожарно‑спасательный гарнизон. Поэтому мы ежегодно строим новые пожарные депо, реконструируем действующие объекты, закупаем много современного оборудования, в том числе тяжелую и уникальную технику — вертолеты и катера», — отметил глава столицы.

С 2011 года в Москве построили 26 зданий пожарных депо. А в 2025-м создали пять новых пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы города Москвы — в районах Бекасово, Филимонковский, Щербинка, Коммунарка, на «Полуострове ЗИЛ» и в Даниловском районе.

По плану в ближайшие два года в городе появятся еще два новых таких депо: в районах Москвы Руднево, Косино-Ухтомский и Богородское.

Кроме возведения новых объектов для пожарных служб, активно ведется реконструкции и капитальный ремонт уже существующих. С 2011-го были обновлены 30 зданий пожарных депо. В прошлом году работы были проведены в трех из них. В процессе учитывается специфика и нужды работников. Поэтому в некоторых помещениях проводится перепланировка.

Также активно обновляется и оборудование пожарных служб. За последние 15 лет в столицу закупили более 780 единиц техники и свыше 151 тысячи единиц аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

В 2025-м в актив службы города добавили 70 единиц основной и специальной техники и 75 единиц вспомогательной техники, а также 43 тысяч средств индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый пожарный вертолет поступил в распоряжении экстренных служб Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.