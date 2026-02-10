До 136 тысяч рублей: какие семьи в России получат новую выплату в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оформить льготу можно будет в период с начала июня до октября текущего года.

С 2026 года в Российской Федерации начнет действовать новая мера социальной поддержки, предполагающая ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru.

Данная мера фактически представляет собой кэшбэк по подоходному налогу: родителям будут возвращать 7% из уплаченных 13% НДФЛ. Такая мера должна снизить реальную ставку налога до 6%.

Читайте также Прощальный жест Visa и Mastercard: почему россиянам советуют сменить карты

Претендовать на средства смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера регионального прожиточного минимума.

По словам экономиста, назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России. Оформить льготу можно будет через портал госуслуг или в отделениях МФЦ в период с начала июня до октября 2026 года.

При расчете права на получение денег специалисты учтут не только заработок за предыдущий год, но и имущественную обеспеченность заявителей. Выплата будет назначаться каждому из родителей по отдельности, что существенно увеличит общую сумму поддержки.

Максимальный объем помощи напрямую зависит от количества детей и уровня заработных плат в семье. Балынин привел расчеты: если в семье четверо детей, а каждый родитель получает около 81 тысячи рублей ежемесячно, то общая сумма возврата за год составит 136 080 рублей.

Для родителей с тремя детьми при зарплате в 67 500 рублей на каждого выплата достигнет 113 400 рублей. Если же в семье воспитываются двое детей, а доходы супругов составляют по 54 тысячи рублей, государство вернет им суммарно более 90 тысяч рублей.

Важно, что для расчетов используется прожиточный минимум именно того субъекта РФ, где зарегистрирована семья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие соцвыплаты проиндексировали с 1 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.