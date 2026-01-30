Прощальный жест Visa и Mastercard: почему россиянам советуют сменить карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Функционал международных систем пока сохраняется частично.

Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard в России следует заменить из-за рисков кибератак и хищения персональных данных. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Основная причина кроется в критическом износе систем программной защиты. С 1 января 2025 года массово истекли сроки действия сертификатов безопасности, которые подтверждают соответствие банковского чипа современным стандартам. Эти цифровые подписи обеспечивают надежное шифрование каждой операции в момент связи терминала с банком. Без актуального сертификата создание уникального защитного кода становится невозможным, что делает счета легкой добычей для мошенников.

Валишвили обратила внимание, что отсутствие действующих сертификатов не приводит к мгновенной блокировке карты. Однако существенно ограничивает его возможности. Функционал сохраняется лишь частично. Владельцы могут столкнуться с тем, что некоторые POS-терминалы начнут отклонять транзакции.

«Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», — отметила эксперт.

Чем дольше эксплуатируется старая карта, тем меньше остается инструментов для предотвращения несанкционированного доступа к средствам со стороны третьих лиц.

Visa и Mastercard прекратили официальную деятельность в России еще весной 2022 года. Долгое время работоспособность их продуктов поддерживалась через Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако вечно так продолжаться не может.

Еще летом 2025 года Центробанк анонсировал постепенное сворачивание обслуживания подобных карт, выпущенных отечественными банками. Точные даты тотального отключения пока не названы, но регулятор намерен предоставить гражданам достаточно времени для перехода на МИР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.