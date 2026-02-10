«Мне самому тяжело»: Стас Пьеха рассказал об абьюзе в отношениях

Стас Пьеха заявил, что никогда не позволял себе жестокости в отношениях

Ранее певец неоднозначно высказался о критериях идеальной спутницы жизни.

В отношениях с противоположным полом певец Стас Пьеха никогда не проявлял склонности к психологическому давлению или насилию. Об этом сам артист рассказал в беседе с KP.RU.

Пьеха подчеркнул, что подобные предположения со стороны интернет-пользователей не имеют под собой никаких оснований.

«Чего-чего, а абьюза у меня вообще никогда не было, только если в мой адрес, но не от меня! Мне кажется, я дико эмпатичный, наоборот. Я слишком включенный в человека, что мне самому тяжело», — прокомментировал ситуацию артист.

По его словам, избыточная эмоциональная включенность в жизнь спутницы порой становится тяжелым бременем для него самого. Однако это делает его «очень классным» в союзе.

Музыкант признал, что зрители могли составить о нем ложное впечатление после одного из недавних интервью. Пьеха отметил, что в ходе беседы он позволил себе излишне резкие формулировки, которые были неверно истолкованы.

Певец добавил, что агрессивная реакция аудитории стала для него своего рода уроком.

В общении с прессой исполнитель ранее уже касался темы личной жизни, описывая критерии идеальной женщины. Пьеха предпочитает естественную красоту и ценит, когда девушка не злоупотребляет косметическими процедурами или радикальным изменением внешности. Для него важно, чтобы избранница была «особенной» и сохраняла свою индивидуальность, включая натуральный цвет волос. Мужчина убежден, что гармония возможна только при условии полной искренности и отсутствия искусственности.

Стас Пьеха был женат на диджее и модели Наталье Горчаковой. Они познакомились в 2010 году, в 2014‑м у пары родился сын Петр. Свадьбу сыграли скромно в Испании, без шумного торжества.

Семейная жизнь продлилась недолго. Примерно через два года после рождения ребенка супруги разошлись, при этом им удалось сохранить дружественные отношения ради сына, который живет с матерью под Санкт‑Петербургом.

