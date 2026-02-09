«Не хочу уподобляться маме»: Анастасия Волочкова рассказала о роли тещи

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дочь балерины вышла замуж весной прошлого года.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова призналась, что в роли тещи не собирается копировать поведение собственной матери и намерена уважать выбор дочери Ариадны. Об этом балерина рассказала в шоу комика Павла Воли, говоря о замужестве наследницы и своем новом семейном статусе.

Говоря о роли тещи, Волочкова подчеркнула, что не собирается вмешиваться в жизнь дочери и диктовать ей, как строить семью. По ее словам, она принципиально выбирает иной путь — без давления и контроля, которые, как она призналась, переживала сама.

«Я не хочу уподобляться моей маме, которая всегда мне тыкала, как мне жить, с кем мне жить, разводила меня с моими мужчинами и делала все, чтобы мне было плохо», — заявила Волочкова.

Артистка также рассказала, что с зятем Никитой у нее сложились теплые отношения. Она подчеркнула, что относится к выбору дочери с уважением и приняла супруга Ариадны, отметив его скромность. Волочкова добавила, что познакомилась с Никитой в католическом храме в Москве и там же благословила молодоженов.

«Мы дружим с Никитой. В анекдотах почему-то зять не любит тещу, теща не любит зятя. Я хочу сказать, что я настолько с уважением отношусь к своей дочери, приму любой ее выбор и приняла Никиту», — поделилась артистка.

По словам балерины, свадьбу дочери Ариадны она действительно взяла на себя — от идеи до организации. Для нее было особенно важно, что торжество прошло в родном Санкт-Петербурге, который любит и звездная наследница.

Волочкова отметила, что это стало личной радостью, а сама свадьба получилась изысканной. Хотя по масштабу, по ее словам, уступила ее собственным торжествам в прошлом.

Ариадна вышла замуж 26 апреля 2025 года за Никиту Григоряна. Роспись прошла в московском Грибоедовском ЗАГСе, а торжество и венчание — в Санкт‑Петербурге в особняке Мясникова и армянской церкви Святой Екатерины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.