Собянин доложил Путину о полном обновлении подвижного состава на МЦД

Более 460 современных поездов ежедневно перевозят порядка двух миллионов пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подвел итоги масштабной транспортной реформы столицы и озвучил планы развития до 2032 года. Об этом сообщили в официальном канале главы города в мессенджере MAX.

К началу 2026 года Москва полностью завершит обновление поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Средний возраст составов сократился более чем в четыре раза — с 23 до пяти лет. Сейчас парк МЦД и МЦК насчитывает 469 современных поездов, которые ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

«По динамике замены подвижного состава — это, можно сказать, мировой рекорд», — отметил Сергей Собянин.

Следующий этап — модернизация Ярославского направления, куда до 2030 года поставят 92 новых поезда. Также в рамках Центрального транспортного узла будет внедрено тактовое (регулярное) расписание, что свяжет Москву с регионами еще теснее.

Развитие метрополитена

С 2011 года в столице открыли 127 станций метро. В планах на ближайшие годы — открытие первых станций Рублево-Архангельской ветки, строительство Бирюлевской линии и новых станций «Гольяново» и «Достоевская», а также продление Сокольнической и Филевской линий.

К 2032 году планируется построить еще 34 станции. Это позволит удвоить протяженность московского метро по сравнению с показателями 2010 года.

Дороги и экология

Дорожное строительство также не сбавляет оборотов. С 2011 года в Москве построили 1,6 тысячи километров дорог — это почти 30% от всей существующей сети города.

«Мы продолжаем ежегодно строить около 100 километров дорог, причем это не просто дороги в обычном понимании слова — это в основном сложные инженерные сооружения», — отметил Собянин.

При этом объем вредных выбросов от автотранспорта в Москве сократился в два раза. Этому способствовал переход общественного транспорта на электричество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове.

