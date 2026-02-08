Пособники покушения на генерал-лейтенанта Алексеева были знакомы 20 лет

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Раскрыты детали прошлого Любомира Корбы, Виктора Васина и Зинаиды Серебрицкой.

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая, предположительно, продавала дом в Луганской народной республике. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Летом 2025 года Серебрицкая выставила объявление о продаже своего жилья в селе Хорошее под Славяносербском в ЛНР на продажу.

Также известно, что незадолго до покушения она пыталась выяснить код от подъезда в чате дома, где жил офицер под предлогом того, что это было нужно ее ребенку.

Знали друг друга 20 лет

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Киллер Любомир Корба и его пособник Виктор Васин знали друг друга по меньшей мере 20 лет. Последний привлекался к ответственности за поддержку экстремистского ФБК*, выяснил 5-tv.ru. Также Васин имеет долги перед федеральными приставами РФ.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Мужчина работал предпринимателем и менеджером на северо-западе Москвы, в 1980-е годы он окончил филиал Военной академии связи имени Буденного. Васин обучался спутниковой связи в Центральном офицерском клубе советских Вооруженных сил.

Кто такой Любомир Корба

Любомир Корба в 2010-е годы жил в Москве в районе Богородское, а также в Раменском в Московской области. Позднее он переехал обратно в украинский город Тернополь, где родился. Следком располагает информацией, что спецслужбы киевского режима отправили Корбу в Москву в декабре 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что 6 февраля 2026 года в жилом здании на Волоколамском шоссе в Москве исполнитель покушения Любомир Корба по заданию украинских спецслужб по меньше мере три раза выстрелил в генерал-лейтенанта российской армии Владимира Алексеева. Киллер скрылся с места стрельбы, пострадавшему офицеру оказали помощь в столичной больнице, позже он пришел в сознание.

* — Признан террористической, экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован.