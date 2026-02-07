Проявить талант и начать свой бизнес: как в Москве поддерживают молодых инноваторов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Разработки студентов столичных вузов успешно применяются в различных областях экономики.

Сегодня все больше столичных студентов колледжей и вузов пробуют себя в качестве изобретателей. Работа над инновационными проектами позволяет им применять знания, полученные во время учебы, реализовывать свой творческий потенциал и воплощать в жизнь прорывные идеи, которые способствуют развитию медицины, промышленности, сферы информационных технологий и других отраслей экономики.

Нередко студенческие инициативы перерастают в реальный бизнес. В Москве во многом этому способствует поддержка города. В столице созданы все условия для успешной самореализации молодежи в технологическом предпринимательстве. Программы Правительства Москвы помогают начинающим изобретателям пройти все этапы — от зарождения идеи до выхода на первых клиентов и масштабирования бизнеса.

Сообщить о своем изобретении, получить денежную премию на ее развитие, а также найти партнеров и инвесторов молодым разработчикам помогают три масштабных городских проекта: это «Академия инноваторов», конкурс Мэра Москвы «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации».

За несколько лет существования стартап-экосистемы к ней присоединились более 90 тысяч человек, почти 60 процентов из которых — молодые предприниматели в возрасте до 35 лет.

Развить технологические проекты от идеи до стартапа позволяет программа «Академия инноваторов». Она не имеет ограничений по приему заявок по отраслям и открыта для участников в возрасте от 14 лет вне зависимости от места проживания. Слушатели проходят обучение у ведущих отраслевых экспертов рынка, а также взаимодействуют с персональными бизнес-наставниками. Во время учебы авторы инновационных разработок находят первых заказчиков в городских структурах и компаниях, а также привлекают начальные инвестиции.

Например, выпускница «Академии инноваторов» Анастасия Иголинская, студентка Московского физико-технического института, создала сыворотку для ухода за кожей, позволяющую бороться с возрастными изменениями. В основе новой технологии лежит получение экзосом — микроскопических природных частиц, обладающих повышенной биологической активностью и способных переносить биоактивные молекулы между клетками. Экзосомы стимулируют естественные процессы восстановления и регенерации кожи на клеточном уровне. Стартапом заинтересовалась крупная российская косметическая компания и заключила контракт с изобретательницей на производство экзосом. Еще стартап подписал соглашение о проведении пилотного тестирования новой технологии в косметологической клинике.