Мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые

ИКИ РАН: к Земле могут дойти лишь фрагменты очередного взрыва на Солнце

Фото: 5-tv.ru

Активная область, смотрящая на Землю, еще примерно сутки сохранит потенциал для вспышек.

Очередной мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН).

По данным исследователей, опасаться нечего: через несколько дней до Земли могут долететь лишь небольшие фрагменты выброшенной солнечной материи, которые почти неощутимы.

«Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю», — указали в сообщении Лаборатории.

При этом активная область, расположенная на стороне, обращенной к нашей планете, сохранит свое действие еще примерно на сутки. Затем она либо угаснет, либо завершит фазу повышенной активности без новых крупных выбросов.

До этого ученые прогнозировали первые возмущения магнитного поля с 5 февраля, но магнитные бури будут слабыми.

