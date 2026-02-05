«Еще пять минут» с последствиями: чем опасен хронический недосып

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Учёные предупредили о новой угрозе — хроническом недосыпе.

Шокирующую статистику, которая касается каждого, озвучили ученые. Они раскрыли новую опасность хронического недосыпа, которым страдают более четверти россиян. В ходе исследования выяснилось, что хороший сон влияет на продолжительность жизни. Причем наука уже доказала, что необязательно спать много. Главное — правильно. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко выяснила формулу.

«Ну еще пять минуточек» — фраза, которую так или иначе произносил каждый из нас хотя бы раз в жизни. Сон в это время такой манящий, но только вот последствия могут быть очень даже страшными. Как минимум, мозг после такого не сможет полностью проснуться. А дальше существует и вариант развития хронической усталости. По крайней мере, такой вывод делают ученые. Не самые позитивные прогнозы озвучивают и насчет здоровья тех, кто работает по ночам и спит куда меньше, чем положено.

«Я не высыпаюсь, я постоянно зеваю, мне всегда хочется спать. И мне снятся постоянно плохие сны», — рассказал Эдуард Фахретдинов из Уфы, который работает по ночам.

И это лишь один из тревожных звоночков — психика людей, страдающих недосыпом, ломается медленно, но верно. В конечном итоге человек может так и не встретить собственную старость. Орегонские сомнологи по итогам исследований сделали вывод, что недостаток сна сокращает жизнь даже больше, чем, например, одиночество.

«У нас нарушаются обменные процессы в организме, у нас падает иммунитет, у нас начинает проницаемость кишечника возрастать, бактерии попадают в кровь, сепсис, нарушение функций внутренних органов и смерть», — отметил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.

На этом фоне даже появилось правило «7:1», гласящее, что спать следует ложиться в одно и то же время, а просыпаться нужно ровно через семь часов. Якобы такая схема может продлить жизнь минимум на четыре года. Те, кто уже пользуются ей, отмечают, что так время активного бодрствования кратно увеличивается.

«Благодаря этому у меня есть много сил, энергии на спорт, на работу, на время с ребенком, на активный отдых», — рассказала спортсменка Екатерина Тупикина.

Но что делать, если возможности выспаться дома попросту нет? Например, из-за той же работы. По крайней мере, у нас, журналистов, график чаще всего оставляет желать лучшего. Но, оказывается, исправить это можно, пройдя курс так называемой сонной терапии.

Так в Крыму врачи разработали собственную программу, восстанавливающую режим примерно за неделю. Все, что на ней нужно делать — это спать.

«Не знаю, насколько ярко передается эффект через экраны, но в жизни кажется, будто этот звук щекочет мозг. Даже говорить сейчас сложно, уже с первой секунды начинает клонить в сон», — рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«Мы корректируем стрессовые нарушения сна, то есть неорганические, те, которые связаны с нарушениями циркадных ритмов, джетлагами, в целом воздействием стресса», — поделилась врач-сомнолог, автор программы Мария Киселева.

Но даже таким способом, конечно, выспаться впрок не выйдет. Важнее всего — найти собственный идеальный режим. Наполеон ведь спал по четыре часа в сутки.

«Все сугубо индивидуально. Генетика, образ жизни, качество жизни, есть ли какие-то другие коморбидные состояния, другие недомогания в организме», — отметил сомнолог, кандидат медицинских наук Руслан Кутузов.

Однако факт остается фактом: нехватка сна сейчас стала глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей. Оптимальному режиму следуют лишь 10% населения мира. Не исключено, что это одна из причин, почему секрет долголетия все еще не открыт.

