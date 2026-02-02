Собянин: началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

Фото: 5-tv.ru

Москвичи могут передать подарки участникам специальной военной операции в 50 пунктов приема, которые находятся в городских штабах по сбору гуманитарной помощи.

В Москве началась акция по сбору подарков для бойцов специальной военной операции (СВО) ко Дню защитника Отечества, она продлится до 23 февраля. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Москвичи и столичные организации могут передать средства личной гигиены, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и многое другое, отправить открытки с добрыми пожеланиями», — написал Мэр Москвы.

По всей столице работает более 50 пунктов приема подарков. Они находятся в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», в павильонах «Фабрика подарков» на фестивальных площадках «Московских сезонов», организованных в рамках проекта «Зима в Москве», а также в волонтерских окружных центрах «Доброе место».

В этом году к акции впервые присоединились фирменные магазины проекта «Сделано в Москве». Они расположены в районных центрах «Место встречи»: «Бирюсинке», «Байконуре», «Ангаре» и «Марсе». В них можно принести уже заготовленные подарки или приобрести необходимое прямо на месте.

Волонтеры столицы принимают, бережно упаковывают и отправляют все собранное военнослужащим.